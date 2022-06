Il Gruppo Sabaf, leader nella progettazione e produzione di componenti per elettrodomestici, prosegue nel percorso di ampliamento della gamma di prodotto attraverso uno sviluppo di rilevanza strategica. Storicamente al vertice della graduatoria dei produttori di componenti per la cottura a gas, mercato nel quale detiene in Europa una quota del 40%, il Gruppo entra ora nei componenti per la cottura a induzione, il cui mercato è stimato in circa 500 milioni di euro e cresce stabilmente da alcuni anni a un tasso superiore al 10%. Sabaf diventa così presente in tutte le tecnologie per la cottura: gas, elettrico tradizionale e induzione. Sabaf Induction si aggiunge alle altre tre business units del Gruppo: Gas, Cerniere ed Elettronica. L'ingresso nel settore della cottura a induzione è reso possibile da un importante piano di investimenti, che il Gruppo ha compiuto costituendo in Italia un team di progetto dedicato. L'attività di ricerca e sviluppo si è avvalsa anche delle competenze derivanti dall'acquisizione di Okida, la società turca del Gruppo già dedicata all'elettronica e dove sarà prodotta una parte dei componenti. Facendo leva complessivamente su un team di oltre 50 ingegneri elettronici, Sabaf ha sviluppato internamente il proprio know-how del progetto, con brevetti, software e hardware proprietari e ambisce a creare prodotti innovativi, in grado di rispondere meglio alle esigenze dei clienti e alle nuove tendenze di consumo. I primi prototipi saranno presentati nei prossimi mesi, mentre la produzione inizierà entro il primo semestre del 2023. La distribuzione, prevista su scala globale, farà leva primariamente sulle partnership già esistenti con i principali produttori di elettrodomestici. Sabaf mira a conquistare una quota di almeno il 5% del mercato europeo non captive entro il 2025, per poi espanderla progressivamente negli anni successivi. "Il Progetto Induzione avrà un dirompente significato nell'evoluzione strategica del Gruppo'' ha dichiarato Pietro Iotti, Amministratore Delegato di Sabaf "e s'inquadra nel percorso di trasformazione che stiamo compiendo da qualche anno per posizionarci come operatore a tutto campo nel settore degli smart appliances. Lo sviluppo proprietario del progetto consentirà di offrire ai produttori di elettrodomestici prodotti customizzati nell'ambito della cottura ad induzione, di incrementare la flessibilità e di generare innovazione nel settore. Le competenze di cui disponiamo, consolidate attraverso le acquisizioni ed i consistenti investimenti in ricerca e sviluppo, ci consentono di proporre anche nel segmento dell'elettronica, prodotti ad alto contenuto tecnologico e di massima efficienza energetica, in evoluzione coerente con la transizione ecologica".

(RV - www.ftaonline.com)