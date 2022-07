Profilglass, società specializzata nella progettazione e produzione di semilavorati in leghe di alluminio per uso industriale, rafforzerà gli investimenti in sostenibilità grazie a SACE e a Deutsche Bank.

Profilglass, società specializzata nella progettazione e produzione di semilavorati in leghe di alluminio per uso industriale, rafforzerà gli investimenti in sostenibilità grazie a SACE e a Deutsche Bank.

L'azienda ha beneficiato di un finanziamento di 16 milioni erogato dalla Banca e assistito dalla Garanzia Green di SACE finalizzato alla realizzazione di investimenti green nello stabilimento produttivo di Fano.

Il progetto riguarda nello specifico nuove installazioni e revamping di impianti necessari per la preparazione e il trattamento dei materiali di scarto (rottami e materiali di recupero da centri di raccolta differenziata; residui e/o scorie, anche di processi di rifusione e produzione di leghe) da utilizzare nel processo di fusione per la produzione di alluminio "secondario".

Fondata a Fano nel 1982 dai fratelli Giancarlo e Stefano Paci, Profilglass ha saputo crescere velocemente verticalizzandosi fino a realizzare il ciclo completo dell'alluminio e diversificando la sua attività: dai profili ai laminati, dal settore edile all'automotive, dall'elettronica ai casalinghi, fino alla meccanica. L'obiettivo è sempre stato promuovere le potenzialità e le qualità della materia prima,

100% riciclabile e versatile. Con oltre 250.000 tonnellate di alluminio lavorato all'anno, è leader del settore a livello internazionale, esportando in più di 85 Paesi. Una crescita che si connota per una

spiccata vocazione alla sostenibilità, in particolare all'economia circolare: l'azienda, infatti, oltre vanta una divisione specializzata nella raccolta, selezione e riciclo del rottame.

Gli interventi finanziati, grazie all'impatto positivo in termini di mitigazione del cambiamento climatico, rientrano negli obiettivi del Green New Deal, il piano che promuove un'Europa circolare, moderna, sostenibile e resiliente. SACE, istituzione a sostegno dello sviluppo del sistema Paese, riveste ruolo

centrale nell'attuazione del Green New Deal sul territorio italiano, come previsto dal D.L. "Semplificazioni" di luglio 2020. La società, infatti, può rilasciare 'garanzie green' su progetti

domestici in grado di agevolare la transizione verso un'economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere iniziative volte a sviluppare una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti. Dall'entrata in vigore del Decreto è stato istituito un team di specialisti trasversale alle varie funzioni aziendali, che racchiude professionalità diverse e complementari, in grado di rispondere a 360° alle esigenze di questa nuova operatività di SACE. L'intervento a supporto di Profilglass si è concluso grazie all'impegno dell'ufficio di Bologna, una delle 14 sedi territoriali di SACE in Italia, e della Task Force Green, istituita per rispondere alle esigenze della nuova operatività legata al Green New Deal.

"Ringraziamo SACE per aver creduto nei nostri progetti di crescita sostenibile e Deutsche Bank per il sostegno finanziario che ci permette di realizzarli concretamente", ha commentato Silvia Paci CFO di Profilglass. "Questo finanziamento è per noi la testimonianza della validità del nostro piano industriale e del percorso che la nostra azienda ha avviato da tempo verso l'economia circolare e la progressiva integrazione dei criteri ESG come driver strategici di sviluppo e miglioramento in tutti i processi aziendali."

"Siamo orgogliosi – ha sottolineato Marco Mercurio Responsabile Mid Corporate Centro Nord di SACE – di affiancare, attraverso la nostra Garanzia Green, un'eccellenza italiana dalla forte vocazione alla sostenibilità come Profilglass. Grazie al nostro intervento in collaborazione con Deutsche Bank, infatti, l'azienda diventerà sempre più circolare. SACE conferma, così, il suo impegno a supporto del territorio e della sostenibilità delle filiere strategiche che fanno grande l'Italia".

"E' motivo di grande soddisfazione – ha sottolineato Paolo Bartolini, Regional Head Business Banking Nord Est – Bank for Entrepreneurs, Deutsche Bank – aver collaborato con SACE a sostegno di una realtà imprenditoriale di successo come Profilglass, con la quale abbiamo condiviso il comune obiettivo strategico contenuto nei valori ESG. La Bank for Entrepreneurs ha l'ambizione di rappresentare la controparte di riferimento di famiglie imprenditoriali come Profilglass, attraverso un'offerta olistica di prodotti e servizi dedicati e facendo leva sul network internazionale di Deutsche Bank, che conferma ancora una volta la sua forte vocazione e il suo impegno sul territorio italiano".

(RV - www.ftaonline.com)