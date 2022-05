Si consolida sempre più la partnership tra il Gruppo Intesa Sanpaolo e SACE per il sostegno, la crescita e lo sviluppo all'estero delle PMI.

Firmato l'accordo tra SACE, la società assicurativo-finanziaria italiana specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale, ed Exetra, la trading company del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata alla promozione del Made in Italy tramite soluzioni di trade ed export, a conferma di una forte collaborazione con l'obiettivo di accompagnare le PMI italiane in ogni fase del processo di crescita internazionale. L'accordo è stato siglato da Giammarco Boccia, Head of Corporate Finance e Canali Indiretti di SACE, e Luca Morgera, Direttore Generale di Exetra.

Nel dettaglio, l'intesa prevede una più stretta collaborazione tra le rispettive reti distributive domestiche e internazionali attraverso innovativi approcci di filiera e strumenti dedicati favorendo sempre più la diffusione di beni e servizi delle imprese italiane sui mercati internazionali e allargando le destinazioni di sbocco. A questo si aggiunge l'obiettivo di approfondire la conoscenza reciproca dei prodotti del Gruppo SACE e dei servizi offerti da Exetra a supporto dell'internazionalizzazione di grandi aziende e PMI attraverso momenti di formazione dedicati.

"In un momento storico come quello che stiamo vivendo è fondamentale fare sistema e mettere a disposizione in particolare delle PMI, strumenti finanziari complessi semplificandone l'accesso. Come SACE siamo costantemente impegnati in questo senso, per il rilancio economico del Paese e per rafforzare la competitività del Made In Italy nel mondo" – ha dichiarato Giammarco Boccia, Head of Corporate Finance e Canali Indiretti di SACE. "Da sempre lavoriamo a stretto contatto con Intesa Sanpaolo e con Exetra fin dalla sua costituzione, Con questo accordo confermiamo e rafforziamo ulteriormente la nostra collaborazione per mettere a disposizione i migliori strumenti che accompagnino le imprese italiane nel processo di internazionalizzazione"."Exetra è nata due anni fa con l'ambizione di essere un punto di riferimento per le aziende italiane che esportano i loro prodotti nel mondo e, pur operando in un contesto di mercato globale estremamente incerto, grazie alle proprie competenze specialistiche ha già affiancato decine di società nelle loro attività di esportazione" – ha spiegato Sergio Castelbolognesi, CEO di Exetra. "In SACE Exetra ha trovato il principale partner per le proprie esigenze assicurative e, grazie alle sinergie che verranno attivate con l'accordo presentato oggi, i nostri clienti potranno beneficiare di competenze e strumenti sempre più efficaci ed innovativi".

(RV - www.ftaonline.com)