SACE, attraverso SACE BT società del Gruppo specializzata nell'assicurazione dei crediti nelle cauzioni e nei rischi della costruzione, supporta Pohl Immobilien con garanzie sui cantieri per la costruzione di immobili in Alto Adige. Grazie all'offerta integrata di prodotti che SACE BT ha messo a disposizione per la gestione dei lavori, Pohl immobilien ha lavorato in sicurezza valorizzando il proprio territorio e tenendo sotto controllo tutti gli aspetti operativi e gestionali delle polizze.

In dettaglio, Sace BT assiste da circa 7 anni il Gruppo seguendo ad oggi 11 cantieri con 42 polizze emesse, a copertura dell'intero iter di costruzione, dalla progettazione alla consegna dei lavori, tra cui, ad esempio, le cauzioni sugli anticipi e le garanzie che coprono gli immobili per i 10 anni successivi alla costruzione.

L'aspetto fondamentale che contraddistingue il Gruppo Pohl Immobilien è rappresentato dalla ricerca continua di progettualità innovative nella costruzione di ambienti, case e spazi in cui lavorare e vivere in sintonia con l'ambiente. SACE BT riconosce l'importanza di questi valori e ha supportato l'azienda attraverso una copertura a 360 gradi dell'attività del gruppo.

I lavori svolti dal gruppo in Alto Adige e non solo sono all'insegna della sostenibilità, con interventi basati sul rispetto del paesaggio circostante. Un esempio è rappresentato dalle nuove costruzioni a Laveno, sulle sponde del Lago Maggiore, un progetto dell'architetto Marca Casamonti, oppure l'intervento all'Antonianum a Merano, in un'area verde, progettato dall'architetto Roman Delugan, fondatore del rinomato studio Delugan Meissl Associated Architects di Vienna.

L'azienda altoatesina, che sviluppa e realizza progetti immobiliari in ottica sostenibile di grande valore non solo sul proprio territorio ma in tutta Italia, è stata fondata nel 1981 a Laces, un paese della Val Venosta. Un'impresa nata dall'intuizione di Peter Paul Pohl e Siegfried Pohl, che hanno unito creatività e competenza ingegneristica. I due fratelli in pochi anni hanno trasformato la lunga tradizione artigianale di famiglia in un'azienda di successo e hanno realizzato numerose case unifamiliari, bifamiliari e a schiera, complessi residenziali, ville, uffici, hotel, centri commerciali ed edifici a uso commerciale o industriale in Alto Adige e non solo.

«Realizziamo progetti che apportano un contributo positivo all'ambiente che ci circonda. Per lo sviluppo e la realizzazione dei nostri puntiamo quindi su concetti innovativi, nuove tecnologie e materiali d'alta qualità. Per noi trasparenza e integrità nella gestione degli affari commerciali sono i pilastri principali su cui crescere: per questo abbiamo scelto una linea assicurativa che copre a 360 gradi chi lavora con noi e i nostri clienti. Una collaborazione proficua con SACE BT: in questo modo offriamo ai nostri collaboratori un ambiente di lavoro positivo e sicuro. Su queste basi vogliamo realizzare nuove comunità», spiega Hans Martin Pohl, ceo del gruppo Pohl Immobilien.

"SACE BT crede fortemente nel concetto di innovazione e nella ricerca di soluzioni che forniscano strumenti pratici per la crescita delle aziende nel settore costruzioni - ha dichiarato Giusy Gangi, direttore commerciale di SACE BT – e, in quest'ottica, siamo lieti di supportare Pohl Immobilien nella sua opera di sviluppo e rinnovamento del territorio".

(RV - www.ftaonline.com)