Equita Sim ha alzato il rating di Saes a "buy" da "hold" con target a 27 euro. Per Equita le prospettive per il core business sono confermate brillanti anche per il 2023. Il titolo al momento sale dello 0,95% circa a 21,70 euro (range di seduta 20,80-22,75). I prezzi si trovano in presenza di una forte resistenza, posta a 23 euro. Solo sopra quella possibile il test della parte alta della fase laterale disegnata negli ultimi mesi, a 23,70 circa. Al superamento di 23,70 segnale di forza importante, target fino a 26,50. Sotto 21,50 probabile invece il ritorno sul minimo di marzo a 19,82 euro.

(AM - www.ftaonline.com)