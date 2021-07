Safilo, tra i più importanti player del mercato dell'eyewear per design, produzione e distribuzione di occhiali, e Carolina Herrera, fashion brand di fama internazionale, annunciano oggi un accordo di licenza quinquennale per il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear a marchio Carolina Herrera. Il contratto di licenza entrerà in vigore il 1° gennaio 2022.

"Carolina Herrera è un brand iconico della moda di lusso, famoso e apprezzato in tutto il mondo per il suo stile femminile e di estrema eleganza", ha dichiarato Angelo Trocchia, Amministratore Delegato del Gruppo Safilo. "Siamo molto lieti di iniziare questa nuova partnership, che rappresenta un importante inserimento nel nostro portafoglio marchi e una opportunità significativa per far crescere e rafforzare ulteriormente l'immagine e la portata geografica del brand grazie alle nostre capacità uniche di design e distribuzione del prodotto. Nella ridefinizione del nostro portafoglio marchi Carolina Herrera ci aiuterà a rafforzare la nostra proposta donna e sarà un'aggiunta fondamentale per controbilanciare efficacemente le più recenti uscite di licenze. Questo nuovo accordo di licenza è in linea con la nostra strategia aziendale e le iniziative chiave messe in atto negli ultimi anni per consolidare e sviluppare ulteriormente la nostra posizione di leader nel mercato dell'occhialeria".

"Siamo entusiasti di avviare questa nuova partnership con Safilo, leader riconosciuto a livello mondiale nel settore eyewear. Safilo condivide la nostra passione per la creatività, l'innovazione e la qualità. Insieme, ci impegneremo a creare una collezione di occhiali che sia una declinazione coerente dello spirito del brand e del linguaggio del nostro Direttore Creativo, Wes Gordon, rafforzando al contempo i codici distintivi della Maison. Grazie all'esperienza di Safilo e alla distribuzione globale, siamo fiduciosi che questa collaborazione porterà alla creazione di occhiali straordinari in grado di coinvolgere ed entusiasmare il nostro pubblico in tutto il mondo", ha aggiunto Emilie Rubinfeld, Presidente di Carolina Herrera Ltd.

*Safilo Group

*Fondato nel 1934 in Veneto, il Gruppo Safilo è tra i più importanti player del mercato dell'eyewear per design, produzione e distribuzione di occhiali da sole, montature da vista, caschi e maschere per lo sport e occhiali sportivi. Il Gruppo Safilo studia e realizza le proprie collezioni coniugando innovazione stilistica, tecnica e industriale con qualità ed eccellenza artigianale. Con una presenza globale capillare, il business model del Gruppo Safilo consente di presidiare l'intera filiera produttivo-distributiva: dalla ricerca e sviluppo, con prestigiosi design studio a Padova, Milano, New York, Hong Kong e Portland, alla produzione, con stabilimenti di proprietà e qualificati partner produttivi grazie ai quali il Gruppo è in grado di assicurare, per ogni prodotto, una perfetta vestibilità e i più alti standard qualitativi, fino alla distribuzione che, con filiali dirette in 40 Paesi e un network di oltre 50 partner in altri 70 Paesi, raggiunge circa 100.000 punti vendita selezionati in tutto il mondo tra ottici, optometristi, oftalmologi, catene di distribuzione, grandi magazzini, rivenditori specializzati, boutique, duty free e negozi sportivi. Il tradizionale e consolidato modello wholesale è inoltre integrato da piattaforme di vendita Direct-to-consumer e Internet Pure Player, in linea con le strategie di sviluppo del Gruppo. Il portafoglio marchi del Gruppo è composto da brand di proprietà – Carrera, Polaroid, Smith, Safilo, Blenders, Privé Revaux e Seventh Street – e da marchi in licenza – Banana Republic, BOSS, Eyewear by David Beckham, Elie Saab, Fossil, Givenchy, havaianas, HUGO, Isabel Marant, Jimmy Choo, Juicy Couture, kate spade new york, Levi's, Liz Claiborne, Love Moschino, Marc Jacobs, Missoni, M Missoni, Moschino, Pierre Cardin, PORTS, rag&bone, Rebecca Minkoff, Tommy Hilfiger, Tommy Jeans e Under Armour. La capogruppo Safilo Group S.p.A. è quotata sul Mercato Telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana (ISIN code IT0004604762, Bloomberg SFL.IM, Reuters SFLG.MI). Il Gruppo Safilo nel 2020 ha realizzato un fatturato netto di 780.3 milioni di Euro.

*Carolina Herrera

*Carolina Herrera New York è l'incarnazione dello stile e dello spirito favoloso e intrepido di Carolina. Espressione di bellezza, gioia e ottimismo carico del dinamismo di New York, Carolina Herrera New York disegna e crea collezioni dall'artigianalità impeccabile per rendere ogni momento memorabile. Carolina Herrera New York è disegnata dal direttore creativo Wes Gordon per una donna moderna e cosmopolita, che vive la vita al massimo e non ha paura di essere notata. Carolina Herrera fa parte di Puig, azienda di beauty e moda a conduzione familiare di terza generazione con sede a Barcellona, Spagna. Il portafoglio marchi è strutturato in tre divisioni: Beauty e Fashion, con i marchi di proprietà Carolina Herrera, Nina Ricci, Paco Rabanne, Jean Paul Gaultier, Dries Van Noten, Penhaligon's e L'Artisan Parfumeur; le licenze dei profumi Christian Louboutin e Comme des Garçons; e fragranze Lifestyle, tra cui Adolfo Dominguez, Antonio Banderas, Shakira e Benetton. La divisione Charlotte Tilbury, che include il marchio di luxury makeup. E la divisione Derma, con i marchi Apivita, Uriage e Isdin. Nel 2020, Puig ha registrato un fatturato di 1.537 milioni di euro, distribuendo in 150 Paesi e gestendo 26 filiali.

(GD - www.ftaonline.com)