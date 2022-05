Il Consiglio di Amministrazione di Safilo Group S.p.A. ha esaminato e approvato i principali indicatori di performance economico-finanziaria relativi al primo trimestre 2022.

• Vendite nette +8,4% vs 2021 a cambi costanti

• Crescita organica +14,3%

• Utile industriale lordo +22,8% e margine al 55,0% rispetto al 50,4%

• EBITDA adj. +23,8% e margine all'11,3% rispetto al 10,3%

Angelo Trocchia, Amministratore Delegato del Gruppo Safilo, ha commentato:

"Il primo trimestre si è chiuso per noi in maniera positiva, rappresentando un inizio 2022 solido per le nostre vendite nette, che sono cresciute dell'8,4% a cambi costanti rispetto al 2021, e ancor più per il miglioramento della nostra redditività, con il margine industriale lordo che ha raggiunto il 55,0% delle vendite e il margine EBITDA adjusted che è aumentato all'11,3%. Il trimestre ha confermato ancora una volta la forza dei nostri marchi di proprietà e di quelli in licenza, che hanno continuato a crescere a ritmi molto sostenuti nelle loro principali categorie prodotto e nei loro mercati di punta. Abbiamo assistito a una promettente ripresa della domanda in Europa e al continuo progresso di alcuni dei nostri principali mercati emergenti in America Latina e Medio Oriente, mentre il mercato nordamericano è rimasto ben impostato nonostante la difficile base di confronto, sia nei nostri principali canali wholesale che nel business online. Nonostante le sfide poste ancor oggi dalla pandemia da Covid-19, dalle pressioni inflazionistiche e dal conflitto in Ucraina, rimaniamo fiduciosi che la resilienza del settore eyewear e l'efficacia della nostra strategia sosterranno anche nel 2022 la crescita delle vendite e dei margini del Gruppo."

