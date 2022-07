Saipem (asta di volatilità, teorico -39,30%) affonda all'indomani dell'ultimo giorno utile per esercitare i diritti dell'aumento di capitale da 2 miliardi di euro.

di Financial Trend Analysis

Saipem (asta di volatilità, teorico -39,30%) affonda all'indomani dell'ultimo giorno utile per esercitare i diritti dell'aumento di capitale da 2 miliardi di euro. L'operazione si è chiusa con adesioni al 70% per circa 1,4 miliardi. I diritti inoptati saranno offerti in borsa nelle sedute di oggi e domani, salvo chiusura anticipata.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)