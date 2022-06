Saipem (teorico +19,99%) come ieri non riesce ad aprire esattamente come il diritto, ma per motivazioni opposte (calo teorico del 19,98%).

Saipem (teorico +19,99%) come ieri non riesce ad aprire esattamente come il diritto, ma per motivazioni opposte (calo teorico del 19,98%). Il gruppo ha intanto annunciato l'aggiudicazione di alcuni contratti, sia onshore che offshore, in Medio Oriente per un valore di circa 1,25 miliardi di dollari.

