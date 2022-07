Saipem +4,2% estende il rally nell'ultimo giorno utile per esercitare i diritti dell'aumento di capitale da 2 miliardi di euro.

di Financial Trend Analysis

Saipem +4,2% estende il rally nell'ultimo giorno utile per esercitare i diritti dell'aumento di capitale da 2 miliardi di euro. Il gruppo ha annunciato l'arrivo del nuovo Jack-up (nave autosollevante) Perro Negro 11 nella flotta di perforazione Saipem. Perro Negro 11 "è stato già assegnato ad un contratto della durata di cinque anni consecutivi (con ulteriori due anni in opzione) per lavori di perforazione nell'area del Golfo Persico".

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)