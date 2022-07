Pesante flessione per Saipem -23,7% dopo la chiusura dell'aumento di capitale da 2 miliardi di euro.

di Financial Trend Analysis

Pesante flessione per Saipem -23,7% dopo la chiusura dell'aumento di capitale da 2 miliardi di euro. I diritti inoptati (circa il 10%) sono stati esercitati solo in minima parte: pertanto il consorzio di garanzia è stato costretto a sottoscrivere circa il 30% delle nuove azioni, per un controvalore di 592 milioni di euro.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)