Saipem in calo nonostante "buy" di Akros. Banca Akros ha confermato il giudizio "buy" per Saipem con un target price a 43 euro. Saipem ha confermato l'aggiudicazione di una Limited Notice to Proceed da BW Offshore SPV PTE Ltd per un valore fino a 50 milioni di dollari (la quota di Saipem è della metà circa). Gli analisti di Akros ritengono che la notizia confermi "l'outlook promettente per il mercato offshore brasiliano e suggerisce che gli investimenti nel settore stanno migliorando". Saipem al momento cede lo 0,63% a 39,19 euro (range di seduta 39,00-41,645). Il grafico è caratterizzato dalla violazione, avvenuta lunedì, del minimo del 24 febbraio a 43,33 euro. Fino a che i prezzi non torneranno al di sopra di quei livelli il segnale di debolezza grafico non verrà cancellato. Il target del ribasso, calcolato tenendo conto della volatilità dimostrata dal titolo a partire dai minimi di febbraio/marzo, si colloca a 25 euro. Supporto intermedio a 32 euro. Solo oltre area 45,04, lato alto del gap del 13 giugno, primi indizi in favore di un tentativo di rimbalzo con primo target sui 50 euro.

(AM - www.ftaonline.com)