Saipem +8,3% prova a rimbalzare dopo le massicce perdite delle ultime sedute. I diritti inoptati dell'aumento di capitale da 2 miliardi di euro acquistati nell'ambito dell'offerta (circa il 10%) dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, entro e non oltre le 14:00 di oggi. Il gruppo di banche del consorzio di garanzia dovrà pertanto sottoscrivere almeno 400 milioni dell'aumento. Intanto Saipem ha comunicato di aver firmato, in consorzio con la società di costruzioni saudita Nasser S. Al Hajri, con Saudi Aramco un accordo per l'esecuzione in Arabia Saudita di progetti EPC onshore.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)