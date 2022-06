Saipem -2,4% ripiega dopo un avvio positivo in scia all'accordo con KCA Deutag per la vendita "della totalità delle sue attività di Drilling Onshore a fronte di un corrispettivo in denaro di 550 milioni di dollari oltre a una partecipazione del 10% in KCAD dopo l'acquisizione da parte di quest'ultima del Drilling Onshore di Saipem", senza trasferimento di debiti finanziari da Saipem a KCAD.