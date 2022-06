Male i petroliferi in scia al calo del greggio con Saipem sotto pressione (asta di volatilità, teorico -14,82%) dopo che il cda ha comunicato le condizioni dell'aumento di capitale da 2 miliardi di euro: saranno offerte in opzione agli azionisti 95 nuove azioni ogni azione (ordinaria o di risparmio) posseduta, al prezzo di sottoscrizione di 1,013 euro (0,021 a capitale sociale e 0,992 di sovrapprezzo), con uno sconto di circa il 30% rispetto al prezzo teorico ex diritto (Theoretical Ex Right Price o TERP) delle azioni ordinarie Saipem, calcolato secondo le metodologie correnti.

Male i petroliferi in scia al calo del greggio con Saipem sotto pressione (asta di volatilità, teorico -14,82%) dopo che il cda ha comunicato le condizioni dell'aumento di capitale da 2 miliardi di euro: saranno offerte in opzione agli azionisti 95 nuove azioni ogni azione (ordinaria o di risparmio) posseduta, al prezzo di sottoscrizione di 1,013 euro (0,021 a capitale sociale e 0,992 di sovrapprezzo), con uno sconto di circa il 30% rispetto al prezzo teorico ex diritto (Theoretical Ex Right Price o TERP) delle azioni ordinarie Saipem, calcolato secondo le metodologie correnti. L'operazione partirà il 27 giugno per concludersi l'11 luglio, con diritti negoziabili fino al 5 luglio.

