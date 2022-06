Saipem avanza del 3,99% a 39,89 euro, miglior titolo del Ftse Mib (-0,1%). Il fornitore di servizi per l'industria petrolifera ha annunciato il ritorno all'operatività della Saipem 7000 e di aver firmato con Trevi un Memorandum of Understanding per collaborare allo sviluppo congiunto di un progetto di due sistemi di trivellazione per fori di fondazione di grande diametro destinato ai parchi eolici.

