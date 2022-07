Comunicato Stampa Saipem.

Aumento di capitale: completamento dell'asta dei diritti di opzione non esercitati.

San Donato Milanese (MI), 13 luglio 2022 – Facendo seguito al comunicato diffuso in data 11 luglio 2022, Saipem S.p.A. ("Saipem" o la "Società") rende noto che n. 2.052.446 diritti di opzione su un totale di 6,284,082 diritti di opzione non esercitati al termine del periodo di opzione (i "Diritti Inoptati"), sono stati venduti all'asta su Euronext Milan in data 12 e 13 luglio 2022, relativi alla sottoscrizione di n. 194,982,370 azioni ordinarie Saipem di nuova emissione (le "Nuove Azioni"), corrispondenti a circa il 9.9% del totale delle Nuove Azioni rivenienti dall'aumento di capitale a pagamento, in via inscindibile. Si ricorda che l'importo complessivo dell'Aumento di Capitale, comprensivo di sovrapprezzo, è di Euro 1.999.993.686,59 (ammontare risultante dall'arrotondamento per difetto di Euro 2 miliardi a seguito della determinazione del prezzo di offerta e del numero di azioni oggetto della medesima), come deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 21 giugno 2022, in esecuzione della delega allo stesso attribuita ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria del 17 maggio 2022.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'offerta su Euronext Milan e, conseguentemente, la sottoscrizione delle relative Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 14:00 CEST del 14 luglio 2022.

I Diritti Inoptati acquistati nel contesto dell'offerta saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni al prezzo di Euro 1,013 per Nuova Azione da imputarsi quanto a Euro 0,021 a capitale sociale e quanto a Euro 0,992 a sovrapprezzo, nel rapporto di n. 95 Nuove Azioni per ogni Diritto Inoptato.

L'offerta, avente ad oggetto n. 1.974.327.430 azioni per un controvalore complessivo pari a Euro 1.999.993.686,59 risulta garantita per la sua totalità, al netto dell'importo oggetto degli impegni di sottoscrizione di Eni S.p.A. e CDP Industria S.p.A. in conformità ad un contratto di garanzia sottoscritto in data 21 giugno 2022. BNP PARIBAS, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Intesa Sanpaolo e UniCredit (in qualità di joint global coordinators) (i "Joint Global Coordinators") e ABN AMRO, Banca Akros – Gruppo Banco BPM, Banco Santander, Barclays, BPER, Goldman Sachs International, Société Générale e Stifel (in qualità di joint bookrunners) (i "Joint Bookrunners" e, unitamente ai Joint Global Coordinators, i "Garanti"), si sono impegnati a sottoscrivere, secondo i termini e le condizioni previsti dal contratto di garanzia, le Nuove Azioni non sottoscritte al termine dell'Asta dell'Inoptato fino a un importo massimo complessivo pari a circa Euro 1.119,5 milioni, equivalenti alla differenza tra il valore complessivo dell'Aumento di Capitale e il valore delle Nuove Azioni oggetto dell'impegno di sottoscrizione di Eni e CDP Industria.

La comunicazione sull'esito definitivo dell'Aumento di Capitale sarà fornita al pubblico dalla Società mediante apposito comunicato stampa entro l'apertura di mercato del 15 luglio 2022.

(SF - www.ftaonline.com)