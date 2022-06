Saipem non riesce a fare prezzo in avvio (teorico +19,97% a 1,4990 euro) nel primo giorno dell'aumento di capitale da 2 miliardi di euro, ovvero ex diritto: il prezzo rettificato è pari a 1,2495 euro, con valore teorico del diritto (sospeso a -20%) a 22,4507 euro.

Saipem non riesce a fare prezzo in avvio (teorico +19,97% a 1,4990 euro) nel primo giorno dell'aumento di capitale da 2 miliardi di euro, ovvero ex diritto: il prezzo rettificato è pari a 1,2495 euro, con valore teorico del diritto (sospeso a -20%) a 22,4507 euro. Saipem ha annunciato la vendita dell'unità galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico (FPSO) Cidade de Vitória per 73 milioni di dollari.

