Il Consiglio di Amministrazione di Saipem SpA ("Saipem" o la "Società'"), presieduto da Silvia Merlo, ha approvato ieri il resoconto intermedio di gestione del Gruppo chiuso al 31 marzo 2022 (non assoggettato a revisione contabile).

Highlights sui risultati del primo trimestre 2022

• Ricavi a 1.942 milioni di euro (1.618 milioni di euro nel primo trimestre 2021), in crescita del 20%, trainati da E&C offshore e dai due segmenti drilling

• EBITDA adjusted a 145 milioni di euro (88 milioni di euro nel primo trimestre 2021 e circa 120 milioni di euro nel 4Q 2021 al netto dell'impatto della backlog review); l'andamento dell'EBITDA adjusted segue sostanzialmente i driver di crescita dei ricavi

• Indebitamento finanziario netto post IFRS-16 pari a 1.251 milioni di euro (1.541 milioni di euro al 31 dicembre 2021), in miglioramento grazie ai primi interventi dei soci di riferimento nel contesto della manovra di rafforzamento patrimoniale e finanziario

• Acquisizione ordini nel trimestre per 2.356 milioni di euro, in particolare nei segmenti E&C offshore e drilling offshore, a conferma della positiva fase di mercato

• Portafoglio ordini residuo a 22.179 milioni di euro (23.934 milioni di euro includendo il portafoglio ordini delle società non consolidate)

Risultato netto: perdita di 98 milioni di euro (perdita di 120 milioni di euro nel primo trimestre del 2021)

Risultato netto adjusted: perdita di 85 milioni di euro (perdita di 105 milioni di euro nel primo trimestre del 2021)

La manovra di rafforzamento patrimoniale e finanziario del gruppo (la "manovra finanziaria") prosegue in linea con le tempistiche pianificate dalla Società; in particolare:

• I soci Eni SpA ("Eni") e CDP Industria SpA ("CDP Industria") hanno versato entro il 31 marzo 2022 646 milioni di euro in conto futuro aumento di capitale. La quota del socio Eni pari a 458 milioni di euro è stata convertita in versamento a patrimonio netto – "riserva targata"

• Sottoscritta con un pool di otto banche italiane ed internazionali la liquidity facility, garantita da Eni (la "Liquidity Facility"), per 855 milioni di euro, erogata per 680 milioni di euro in data 4 aprile 2022

• Il 17 maggio 2022 si terrà l'assemblea straordinaria degli azionisti che sarà chiamata a deliberare la riduzione del capitale sociale per perdite attraverso la riduzione del numero di azioni ordinarie con il raggruppamento delle stesse nel rapporto di 21 azioni ordinarie per ogni 100 azioni ordinarie, previo annullamento di n. 41 azioni proprie detenute dalla Società, e l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, da esercitarsi entro il 31 marzo 2023, ad aumentare, in via inscindibile, il capitale sociale per 2 miliardi di euro da offrire in opzione agli azionisti ordinari e di risparmio a pagamento, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 24 marzo 2022

Ripagati 500 milioni di euro di bond in scadenza al 5 aprile 2022

Upgrade del rating creditizio di Saipem da parte di S&P Global da BB- (CreditWatch Neg) a BB (Outlook positivo) in data 1 aprile 2022

