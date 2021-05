Il Consiglio di Amministrazione di Saipem, riunitosi in data odierna, ha provveduto alla nomina dei Comitati endo-consiliari, che risultano così composti: * Comitato per il Controllo e i Rischi: - Paola Tagliavini, Presidente (Consigliere non esecutivo e indipendente), - Roberto Diacetti (Consigliere non esecutivo e indipendente), - Paul Schapira (Consigliere non esecutivo e indipendente).

Il Consiglio di Amministrazione di Saipem, riunitosi in data odierna, ha provveduto alla nomina dei Comitati endo-consiliari, che risultano così composti:

** Comitato per il Controllo e i Rischi: *

- Paola Tagliavini, Presidente (Consigliere non esecutivo e indipendente),

- Roberto Diacetti (Consigliere non esecutivo e indipendente),

- Paul Schapira (Consigliere non esecutivo e indipendente).

Il Comitato possiede nel suo complesso un'adeguata competenza nel settore di attività in cui opera Saipem, funzionale a valutare i relativi rischi; tutti i componenti del Comitato possiedono un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi, come richiesto dal Codice di Corporate Governance cui Saipem aderisce.

** Comitato per la Remunerazione e le Nomine: *

- Paul Schapira, Presidente (Consigliere non esecutivo e indipendente),

- Alessandra Ferone (Consigliere non esecutivo e non indipendente),

- Paola Tagliavini (Consigliere non esecutivo e indipendente).

Tutti i componenti del Comitato possiedono un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, come richiesto dal Codice di Corporate Governance cui Saipem aderisce.

** Comitato Parti Correlate *

- Patrizia Giangualano, Presidente (Consigliere non esecutivo e indipendente),

- Roberto Diacetti (Consigliere non esecutivo e indipendente),

- Paola Tagliavini (Consigliere non esecutivo e indipendente).

** Comitato Sostenibilità, Scenari e Governance: *

- Silvia Merlo, Presidente (Consigliere non esecutivo e indipendente),

- Patrizia Giangualano (Consigliere non esecutivo e indipendente),

- Pier Francesco Ragni (Consigliere non esecutivo e non indipendente),

- Marco Reggiani (Consigliere non esecutivo e non indipendente).

Saipem è una società leader nelle attività di ingegneria, di perforazione e di realizzazione di grandi progetti nei settori dell'energia e delle infrastrutture. È una one company organizzata in cinque divisioni di business (E&C Offshore, E&C Onshore, Drilling Offshore, Drilling Onshore, XSIGHT ai servizi di consulenza ed ingegneria nella fase iniziale di definizione del progetto). Saipem è un global solution provider che, con capacità e competenze distintive e asset ad alto contenuto tecnologico, individua soluzioni mirate a soddisfare le esigenze dei propri clienti. Quotata alla Borsa di Milano, è presente in più di 60 paesi del mondo e impiega 32mila dipendenti di 130 diverse nazionalità.

