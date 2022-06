Saipem S.p.A. ("Saipem" o la "Società") rende noto che in data odierna - in esecuzione della delibera adottata in data 8 giugno 2022 dal Consiglio di Amministrazione di Saipem – si è proceduto al raggruppamento delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio Saipem nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria (codice ISIN IT0005495657) ogni n. 10 azioni ordinarie esistenti (codice ISIN IT0005495616) e di n. 1 nuova azione di risparmio (codice ISIN IT0005495673) ogni n. 10 azioni di risparmio esistenti (codice ISIN IT0005252165), previo annullamento di n. 8 azioni ordinarie e di n. 8 azioni di risparmio per consentire la quadratura complessiva dell'operazione senza modifiche del capitale sociale. Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 8 giugno 2022, si comunica che (i) il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società rilevato sull'Euronext Milan nella giornata del 10 giugno 2022 per valorizzare le frazioni generate dall'applicazione del rapporto di raggruppamento è pari a Euro 4,652, e (ii) il prezzo ufficiale delle azioni di risparmio della Società disponibile sull'Euronext Milan nella giornata del 10 giugno 2022 per valorizzare le frazioni generate dall'applicazione del rapporto di raggruppamento è pari a Euro 18,00.

