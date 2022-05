Saipem S.p.A. ("Saipem" o la "Società") rende noto che in data odierna si è proceduto, in esecuzione della deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria di Saipem del 17 maggio 2022, al raggruppamento delle azioni ordinarie Saipem nel rapporto di n. 21 nuove azioni ordinarie ogni n. 100 azioni ordinarie. Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 18 maggio 2022, si comunica che il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società rilevato sull'Euronext Milan nella giornata del 20 maggio 2022 per valorizzare le frazioni generate dall'applicazione del rapporto di raggruppamento è pari a Euro 1,1022.

