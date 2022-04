Ottimo avvio per Saipem (+4,1% a 1,1730 euro) che chiude il primo trimestre 2022 con risultati in miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2021 e misti se paragonati alle attese degli analisti.

di Financial Trend Analysis

Ottimo avvio per Saipem (+4,1% a 1,1730 euro) che chiude il primo trimestre 2022 con risultati in miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2021 e misti se paragonati alle attese degli analisti. I ricavi si attestano a 1.942 milioni di euro da 1.618 milioni nel primo trimestre 2021 ma sotto i 2.197 del consensus. L'EBITDA adjusted sale a 145 milioni da 88 nel primo trimestre del 2021, meglio anche dei 95 del consensus. Il risultato netto è in perdita di 98 milioni contro una perdita di 120 nel primo trimestre del 2021.

Il risultato netto adjusted è in perdita di 85 milioni contro una perdita di 105 nel primo trimestre del 2021 e la perdita di 89 del consensus. L'indebitamento finanziario netto post lease liability IFRS16 si attesta a 1.448 milioni da 1.541 a fine 2021, contro i 1.767 del consensus. Nel corso del primo trimestre 2022, Saipem ha acquisito nuovi ordini per un totale di 2.356 milioni di euro (1.594 milioni di euro nel primo trimestre del 2021).

L'analisi del grafico di Saipem mette in evidenza il difficile tentativo di recupero dal minimo dal 1992 toccato il 24 febbraio a 0,91 euro. Il superamento del recente massimo a 1,1935 fornirebbe l'abbrivio per un'estensione verso 1,3750 e quindi sul limite inferiore dell'ampio gap ribassista lasciato il 31 gennaio (in occasione del warning) a 1,50. Discese sotto i minimi allineati di area 1,0750 preannuncerebbero invece flessione verso 1,0155 almeno.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)