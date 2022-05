Il Consiglio di Amministrazione di Salcef Group S.p.A., riunitosi sotto la presidenza di Gilberto Salciccia, ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022.

Ricavi a € 108 milioni con crescita organica del 12%, EBITDA a € 22 milioni e portafoglio ordini stabile ad € 1,2 miliardi con book-to-bill pari a 1x

Principali risultati al 31 marzo 2022 (vs. 31 marzo 2021):

• Ricavi a € 107,7 milioni (+15,2%)

• EBITDA a € 21,8 milioni (+2,6%)

• EBIT a € 13,3 milioni (-8,4%)

• Utile Netto a € 5,2 milioni (+37,5%)

• Posizione Finanziaria Netta adjusted post M&A positiva per € 92,3 milioni (valore al 31 dicembre 2021 positivo per € 114,5 milioni)

Valeriano Salciccia, Amministratore Delegato di Salcef Group, ha commentato: "I risultati del primo trimestre 2022 confermano il robusto trend di sviluppo del Gruppo, i cui ricavi continuano ad essere supportati da una crescita organica stabilmente a doppia cifra. L'efficacia dell'organizzazione e della struttura manageriale hanno consentito al Gruppo di mantenere una rilevante marginalità, nonostante gli accadimenti esterni ed i crescenti fenomeni inflattivi. Il backlog, il cui andamento e composizione iniziano a beneficiare degli ingenti piani di investimento avviati nei mercati di riferimento, è un elemento di ulteriore solidità per l'operatività di tutte le Business Unit. Siamo inoltre soddisfatti di aver completato l'acquisizione del Ramo Ferroviario del Gruppo PSC a partire dal 1° maggio, e stiamo già lavorando per svilupparne le potenzialità, grazie alle sinergie industriali e all'integrazione di tutte le risorse umane nella nostra organizzazione."

Evoluzione prevedibile della gestione

I valori di produzione attesi per il 2022 si prevedono in costante crescita alla luce anche degli ingenti investimenti governativi previsti nei principali Paesi in cui il Gruppo opera. In assenza di ulteriori e non prevedibili peggioramenti del contesto geopolitico e della corsa inflazionistica, i valori di marginalità del Gruppo per il 2022 sono attesi sostanzialmente in linea con i valori riportati nel primo trimestre. Si conferma inoltre che:

• il Gruppo non ha attualmente alcuna attività né di business né operativa in Russia o in altro paese oggetto di sanzioni da parte dell'Unione Europea e degli Stati Uniti,

• non si registrano rallentamenti della produzione per scarsità di materiali, trasportatori e fornitori di servizi.

(RV - www.ftaonline.com)