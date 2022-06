Salcef Group S.p.A. comunica che in data odierna il Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui la controllata Salcef S.p.A. è mandante si è aggiudicato il terzo lotto "Centro" della gara d'appalto multitecnologica indetta da RFI (Rete Ferroviaria Italiana) per la progettazione e la realizzazione su tutto il territorio nazionale dell'ERTMS (European Rail Transport Management System), il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni e dei sistemi ad esso correlati. La gara, finanziata dai fondi PNRR, ha un valore di 2,7 miliardi di euro e interesserà un totale di circa 4.220 km di linee ferroviarie in tutta Italia. Il contratto per il lotto "Centro" prevede lavori su circa 530 km di linee e ha un valore complessivo di 323 milioni di euro, di cui circa il 28% di competenza del Gruppo per lo svolgimento di attività multidisciplinari. Il presente comunicato è consultabile sul sito di Salcef Group https://www.salcef.com, nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa price sensitive.

