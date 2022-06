Bel colpo per Salcef (+1,5% a 19,50 euro) che ieri pomeriggio ha comunicato che il Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui è mandante (ha il 28%) si è aggiudicato il terzo lotto "Centro" della gara d'appalto multitecnologica indetta da RFI (Rete Ferroviaria Italiana) per la progettazione e la realizzazione su tutto il territorio nazionale dell'ERTMS (European Rail Transport Management System).

Bel colpo per Salcef (+1,5% a 19,50 euro) che ieri pomeriggio ha comunicato che il Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui è mandante (ha il 28%) si è aggiudicato il terzo lotto "Centro" della gara d'appalto multitecnologica indetta da RFI (Rete Ferroviaria Italiana) per la progettazione e la realizzazione su tutto il territorio nazionale dell'ERTMS (European Rail Transport Management System). Il contratto per il lotto "Centro" prevede lavori su circa 530 km di linee e ha un valore complessivo di 323 milioni di euro.

L'analisi del grafico di Salcef evidenzia la correzione originata dal massimo storico di inizio anno a 25,60 euro e il rimbalzo dai 15,90 del 10 maggio. Il titolo si sta ora avvicinando al lato alto del canale discendente in essere da febbraio, attualmente in transito per 20,70 circa. Una vittoria su questo riferimento creerebbe le condizioni per un'inversione di tendenza e conseguente ritorno sui 25,60, ipotesi che verrebbe definitivamente confermata dal superamento del picco del 16 marzo a 23,50. Discese sotto 17,90 potrebbero invece anticipare un test di 15,90, con il rischio concreto di riattivazione del ribasso verso 15 e 14.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)