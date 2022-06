Salcef sigla un nuovo contratto. La controllata statunitense di Salcef, la Delta Railroad Construction, si è aggiudicata un contratto per la realizzazione della metropolitana leggera Maryland Purple Line Light Rail a pochi chilometri dalla capitale Washington. Il progetto, in joint venture con un'altra azienda statunitense, ha un valore di circa 140 milioni di dollari. L'inizio dei lavori è previsto per il 2022, la durata sarà di tre anni. A inizio mese Banca Akros aveva confermato il rating "buy" sul titolo con target a 25 euro. Salcef al momento cede l'1% circa a 18,38 euro. Nel corso della seduta le quotazioni hanno oscillato tra 18,38 e 19,30. I prezzi sono reduci dal test della media mobile esponenziale a 100 giorni, avvicinata il 30 maggio e il 2 giugno e ora passante a 19,72. Solo una chiusura di seduta oltre la media invierebbe un segnale di forza che potrebbe tradursi in rialzi verso i 23 euro. Sotto area 17,80 rischio invece di ritorno sul minimo di maggio a 15,90 euro.

