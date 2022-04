Saldo di seduta positivo ieri per il Ftse Mib future. Il future sale dello 0,44% a 24395 punti, il range di giornata è stato 23990 - 24395. I massimi di seduta si sono confrontati con quelli del 6 aprile, seduta all'interno della quale hanno oscillato i prezzi da allora. Sarebbe proprio la rottura di area 24400 a segnalare un miglioramento del quadro grafico. Una conferma positiva potrebbe arrivare poi dal superamento di 24930, top del 29 marzo praticamente coincidente con il 50% di ritracciamento (Fibonacci) del ribasso dal massimo di gennaio, con la linea che sale dai minimi di marzo 2020. In quel caso si aprirebbe la strada al test dei 26500 punti, con resistenza intermedia a 25350, media mobile esponenziale a 200 giorni. Sotto il minimo del 6 aprile a 23585 (primo supporto a 23900) invece si aprirebbe la strada del ribasso, supporti a 22920, minimo del 15 marzo, poi a 21065, minimo di marzo. Fino a che area 25350 non sarà alle spalle il rimbalzo dal minimo di marzo sarà da considerare "correttivo", quindi solo una fase intermedia del trend ribassista partito a gennaio che è pertanto ancora attivo con obiettivi in area 18000. (AM - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.