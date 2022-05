Saldo di seduta positivo per lo S&P500 che mercoledì è salito dello 0,95% a 3979 punti. I prezzi hanno toccato un massimo intraday a 3999 punti. L'indice si allontana quindi dal supporto critico di area 3920 ma non riesce a lasciarsi alle spalle in chiusura di giornata la media mobile esponenziale a 10 giorni, prima resistenza da superare perchè sia possibile parlare di un tentativo di rimbalzo di un certo spessore. Oltre la media l'indice potrebbe tentare l'assalto al massimo del 17 maggio a 4091 punti e poi al minimo del 24 febbraio a 4115. Solo al di sopra di quest'area i prezzi avrebbero la possibilità di inquadrare nel mirino la media esponenziale a 50 giorni, passante in area 4200. In area 3920 passa la base del canale ribassista disegnato dal massimo di gennaio. Sotto 3920 atteso il test del minimo del 20 maggio a 3810, posto sul 38,2% di ritracciamento (percentuale di Fibonacci) del rialzo dai minimi di marzo 2020, supporto critico anche di medio periodo.

(AM)