Il recupero del greggio dai minimi di inizio mattinata spinge Eni +2,5%, mentre Saipem -1,2% subisce le prese di profitto dopo il bel progresso di ieri. Tenaris +0,6% riduce notevolmente i guadagni visti a inizio seduta in scia agli ottimi risultati del primo trimestre. Il future luglio 2022 sul Brent segna 105,00 $/barile (da 102,90), il future giugno 2022 sul WTI segna 102,20 $/barile (da 100,15). (Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.