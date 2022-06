Salesforce.com ha toccato un rally del 9% in after market (la seduta di martedì al Nyse si era invece chiusa in declino del 2,94%), dopo che l'azienda di San Francisco (specializzata in software per il customer relationship management) ha comunicato risultati relativi al primo trimestre 2022 segnati dal crollo dei profitti netti da 469 milioni di dollari, pari a 50 centesimi per azione, a 28 milioni, e 3 centesimi. Su base rettificata l'eps è sceso da 1,21 dollari a 98 centesimi, sopra però ai 94 centesimi del consensus di FactSet. I ricavi sono cresciuti da 5,96 a 7,41 miliardi, contro i 7,38 miliardi delle stime degli analisti.

(RR - www.ftaonline.com)