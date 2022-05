Samsung Group investe 450.000 miliardi di won (pari a 334 miliardi di euro) per accelerare la crescita in semiconduttori, biofarmaceutico e altre tecnologie di nuova generazione. L'investimento, che verrà realizzato nei prossimi cinque anni, sarà destinato per l'80% in patria. Il programma, che punta alla creazione di 1,07 milioni di posti di lavoro, si confronta con i 330.000 miliardi di won (240 miliardi di euro) del precedente terminato nel 2021. Samsung ha chiuso in declino del 2,06% la seduta a contro il ribasso dell'1,57% del Kospi.

