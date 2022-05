Sanlorenzo guadagna ulteriore terreno in avvio (+1,7% a 33,65 euro) dopo la positiva performance di venerdì (+2,32% a 33,10 euro) in scia ai risultati del primo trimestre 2022: ricavi netti a 164,4 milioni di euro (+39,3% a/a), EBITDA rettificato a 25,9 milioni (+49,6%), risultato netto di gruppo a 14,0 milioni, +69,3%.

Sanlorenzo guadagna ulteriore terreno in avvio (+1,7% a 33,65 euro) dopo la positiva performance di venerdì (+2,32% a 33,10 euro) in scia ai risultati del primo trimestre 2022: ricavi netti a 164,4 milioni di euro (+39,3% a/a), EBITDA rettificato a 25,9 milioni (+49,6%), risultato netto di gruppo a 14,0 milioni, +69,3%. Nuovi ordini per 262,4 milioni, rispetto a 144,7 milioni l'anno scorso. Portafoglio ordini a 1.178,0 milioni da 553,4 milioni l'anno scorso. Il portafoglio riferito all'esercizio in corso è pari a 628,1 milioni e permette già ora di coprire buna parte dei ricavi attesi (700-740 milioni).

L'esposizione a clienti di nazionalità russa "risulta marginale e distribuita su tre esercizi, precisando che si tratta di soggetti non colpiti da sanzioni internazionali a livello individuale (cd. "Specially Designated Nationals") e che alla data odierna nessun ordine è stato cancellato da parte dei clienti". Inoltre Sanlorenzo "non ha fornitori in Russia e nelle aree interessate dal conflitto". Guidance 2022 confermata.

L'analisi del grafico mette in evidenza l'oscillazione del titolo a ridosso del supporto a 31,80 euro circa rappresentato dal ritracciamento di Fibonacci del 61,8% di quanto guadagnato dal minimo dell'8 marzo a 27,15. Si tratta di un riferimento determinante per scongiurare il rischio di inversione e ritorno sui 27,15. Il superamento di 34,35 preannuncerebbe invece l'attacco a quota 36, ostacolo oltre il quale le quotazioni potrebbero puntare verso 39,40 (massimo del 30 marzo) e sul record storico del 23 febbraio a 41,90.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)