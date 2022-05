di Financial Trend Analysis

Sanlorenzo +2,5% a 33,10 euro. BofA Securities conferma la raccomandazione buy e il target a 40 euro dopo i risultati del primo trimestre, nonostante il miglioramento delle stime su utile per azione 2022-2024 e dividendo 2022. Sanlorenzo ha chiuso il primo trimestre 2022 con ricavi netti a 164,4 milioni di euro (+39,3% a/a), EBITDA rettificato a 25,9 milioni (+49,6%), risultato netto di gruppo a 14,0 milioni, +69,3%. Nuovi ordini per 262,4 milioni, rispetto a 144,7 milioni l'anno scorso. Portafoglio ordini a 1.178,0 milioni da 553,4 milioni l'anno scorso. Il portafoglio riferito all'esercizio in corso è pari a 628,1 milioni e permette già ora di coprire buona parte dei ricavi attesi (700-740 milioni).

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)