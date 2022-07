Banco Santander non parteciperà all'asta per Banamex, la divisione retail di Citigroup in Messico. In febbraio la chairman Ana Botín aveva dichiarato che l'istituto spagnolo sarebbe stato in gara per acquisire Banamex ma anche che non avrebbe lanciato alcun aumento di capitale per finanziare l'operazione. Il mese scorso Credit Suisse, che insieme a Goldman Sachs stava lavorando all'offerta del Santander, aveva valutato in 6,8 miliardi il prezzo della divisione. Citigroup, da tempo impegnata in una campagna di dismissione delle attività retail internazionali, punterebbe a chiudere la vendita per l'inizio del 2023 ma ha incontrato diversi ostacoli, a partire dai paletti imposti dal presidente del Messico Andrés Manuel López Obrador.

(RR - www.ftaonline.com)