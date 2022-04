Saras espande la propria capacità rinnovabile in Sardegna con l'autorizzazione alla costruzione di un parco fotovoltaico da 79 MW.

Con la realizzazione del parco "Helianto" la capacità rinnovabile installata del Gruppo Saras si porta a 250MW.

Milano, 7 aprile 2022 – Saras S.p.A. ("la Società") comunica che in data 30 marzo la Regione Autonoma Sardegna ha deliberato l'Autorizzazione Unica a favore d Sardeolica S.r.l., società operante nel settore delle energie rinnovabili e interamente controllata da Saras S.p.A., per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico di 79 MW nell'area industriale di Macchiareddu, nel comune di Uta (Cagliari).

L'impianto, denominato "Helianto" costituisce un significativo progresso nelle strategie del Gruppo Saras nel settore delle energie rinnovabili, aggiungendosi agli esistenti parchi eolici in Sardegna della potenza di 171 MW, e portando la potenza totale a 250 MW. Il parco Helianto presenta caratteristiche ottimali per insolazione e configurazione e si integrerà nelle modalità di gestione industriale di Sardeolica, in particolare sfruttando le sinergie con i parchi eolici contigui di Macchiareddu, acquisiti nel giugno 2021.

Il Gruppo Saras prosegue in questo modo il viaggio verso un modello di business misto di raffinazione sostenibile e rinnovabili, continuando a produrre energia per alimentare e consentire la vita moderna. Il Gruppo, oltre allo sviluppo dei progetti di produzione di energia rinnovabile, è infatti impegnato in progetti dedicati al green hydrogen, alla carbon capture and storage, e alla bioraffinazione.

Dario Scaffardi, Amministratore Delegato di Saras, ha commentato: "La prossima realizzazione di un nuovo parco fotovoltaico costituisce un ulteriore passo verso il nostro obiettivo di 500 MW di energia rinnovabile entro il 2025, e testimonia il nostro impegno ad affrontare la sfida della transizione energetica con lo sviluppo sostenibile del nostro Gruppo. Continuiamo con responsabilità ad essere innovativo, sostenibile e un punto di riferimento tra i fornitori di energia".

