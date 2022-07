Saras, +1,0% a 1,3290 euro, positiva dopo il forte ribasso accusato ieri (-4,71%) in scia alla massiccia flessione dei margini di raffinazione.

Saras, +1,0% a 1,3290 euro, positiva dopo il forte ribasso accusato ieri (-4,71%) in scia alla massiccia flessione dei margini di raffinazione. Il Reference margin EMC è passato dai 25,0 dollari/barile della settimana precedente ai 15,0 dell'ottava terminata il 1° luglio, un calo del 40%. Ulteriori pressioni al ribasso sui margini potrebbero arrivare a seguito della discesa del petrolio sui minimi da aprile-maggio dopo l'affondo di ieri. L'analisi del grafico di Saras mette in evidenza l'ottima impostazione grafica di medio termine Il titolo ha toccato la scorsa settimana il massimo da inizio 2020 a 1,5080 euro e l'eventuale superamento di questo riferimento decreterebbe la riattivazione del rally verso il top di ottobre 2019 a 1,80 circa. La violazione di 1,20 creerebbe invece i presupposti per approfondimenti verso 1,10 e 0,95.

