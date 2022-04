Saras +5,8% accelera e tocca i massimi da inizio ottobre dopo l'ok della Regione Autonoma Sardegna alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico di 79 MW nell'area industriale di Macchiareddu, nel comune di Uta (Cagliari). L'impianto, denominato "Helianto" porta la potenza da energie rinnovabili di Saras in Sardegna da 171 MW 250 MW e avvicina il gruppo all'obiettivo di 500 MW entro il 2025. (Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

