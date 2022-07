Una partnerhsip nel nome della sostenibilità. Austrian Airlines, Aeroporto di Venezia, Aeroporto di Vienna e la Biennale Arte 2022 hanno unito le rispettive competenze, ideando un modello di viaggio responsabile con il contributo degli stessi passeggeri. Al centro del progetto vi è la determinazione da parte di Austrian Airlines di ricorrere ad un sempre maggiore utilizzo di carburante sostenibile (SAF – Sustainable Aviation Fuel), oggi principale alternativa al cherosene, determinante per gli obiettivi di riduzione di emissioni di CO2 generate dall'industria dal trasporto aereo. Da marzo di quest'anno, Austrian Airlines ha utilizzato le prime 1.500 tonnellate di biocarburante ricavate a livello locale da oli di cottura vegetali. Nei prossimi anni, la compagnia di bandiera austriaca intende ridurre significativamente le emissioni di CO2 aumentando progressivamente l'utilizzo di SAF. I passeggeri di Austrian Airlines possono già contribuire a ridurre l'impatto emissivo del proprio volo, acquistando, attraverso l'opzione "100% SAF" che richiede un contributo economico aggiuntivo, i biglietti dal sito della compagnia aerea. Grazie alla collaborazione degli aeroporti di Venezia e Vienna e a quello della Biennale di Venezia, a partire da oggi, l'acquisto del biglietto per la tratta Vienna-Venezia-Vienna con opzione "100% SAF" per i mesi di settembre e ottobre include in aggiunta il trasferimento gratuito tra il centro di Vienna e l'aeroporto con il "carbon neutral" City Airport Train e il biglietto d'entrata alla Biennale Arte 2022. Monica Scarpa, Amministratore Delegato del Gruppo SAVE – "Il progetto che l'aeroporto di Venezia ha costruito insieme ad Austrian Airlines e Aeroporto di Vienna e La Biennale è un esempio di collaborazione che sollecita la responsabilità e il coinvolgimento dei diversi attori che fanno parte della filiera del viaggio. Siamo certi che possa costituire un modello di riferimento, esportabile in altri contesti che si pongono obiettivi di sostenibilità". Michael Trestl, CCO di Austrian Airlines: "In autunno, i nostri passeggeri sensibili alle tematiche ambientali e appassionati d'arte potranno visitare la Biennale Arte viaggiando in modo sostenibile. I carburanti SAF non sono ancora disponibili in grande quantità e per un utilizzo su larga scala necessitiamo del supporto dei nostri ospiti e dei nostri partner". Julian Jager, CEO aggiunto e Direttore operativo dell'aeroporto di Vienna: "L'attenzione per il clima è una delle priorità del trasporto aereo a livello internazionale. Nel 2023, l'aeroporto di Vienna diverrà "CO?-neutral" grazie al più grande impianto fotovoltaico realizzato in Austria e ad interventi di efficientamento delle infrastrutture. Il modo più efficace per raggiungere le zero emissioni resta comunque l'utilizzo di carburanti sostenibili, che sono già una realtà concreta". Roberto Cicutto, Presidente della Biennale di Venezia: "La Biennale ha avviato nel 2021 un percorso di rivisitazione di tutte le proprie attività secondo principi consolidati e riconosciuti di sostenibilità ambientale. Per il 2022 l'obiettivo è quello di estendere il raggiungimento della certificazione della "neutralità carbonica", ottenuto nel 2021 per la 78. Mostra del Cinema, a tutte le attività programmate dalla Biennale: la 59. Esposizione Internazionale d'Arte, i Festival di Teatro, Musica e Danza e la 79. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica."

(RV - www.ftaonline.com)