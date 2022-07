Schneider Electric, Legrand e Rexel hanno ricevuto una notifica dall'Autorité de la concurrence (l'antitrust di Parigi) riguardo una potenziale violazione delle regole di concorrenza in materia di prezzi. Secondo l'antitrust, la cui indagine era iniziata nel 2018, sarebbe stato siglato un accordo che avrebbe limitato l'autonomia sul pricing dei prodotti elettrici per alcuni distributori in Francia. Schneider Electric, che ha negato le accuse riservandosi di presentare una risposta a tempo debito, scambia in rialzo di quasi il 3% a Parigi.

(RR - www.ftaonline.com)