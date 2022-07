A cura di David Rees, Senior Emerging Markets Economist, Schroders.

Si intensificano le pressioni sul Presidente Joe Biden affinché agisca per contrastare l'inflazione dilagante, rimediando così al crollo della sua popolarità in vista delle elezioni di metà mandato dell'8 novembre. Nelle scorse settimane, Biden ha invitato il Congresso a sospendere le tasse federali sul carburante e si è accennato al fatto che i dazi sui beni importati dalla Cina, imposti dall'Amministrazione Trump, saranno presto annullati.

Per Biden sarà politicamente impegnativo annullare tutti i dazi sui beni cinesi. Come abbiamo notato all'epoca della sua vittoria elettorale, le politiche da falco nei confronti della Cina sono diventate popolari in entrambi gli schieramenti del Congresso. Di conseguenza, apparire indulgente nei confronti di Pechino e aprire la porta a un numero ancora maggiore di esportazioni cinesi potrebbe avere effetti controproducenti, soprattutto se la riduzione dei dazi non riuscisse a far calare l'inflazione.

Tuttavia, osservando i dati principali, è facile giungere alla conclusione che la revoca dei dazi contribuirebbe a ridurre l'inflazione negli Stati Uniti e a migliorare le sorti degli esportatori in Cina. Dopotutto, la media ponderata delle 11 categorie del paniere CPI (Consumer Price Index) statunitense soggette a dazi è aumentata del 2,5% durante la fase iniziale della guerra commerciale. Negli ultimi anni sono aumentate ancora di più.

Nel frattempo, l'avanzo commerciale bilaterale della Cina con gli Stati Uniti è diminuito di circa 60 miliardi di dollari nei nove mesi prima di marzo 2020 su una base mobile di 12 mesi. A prima vista, quindi, è intuitivo dire che la riduzione dei dazi potrebbe invertire queste tendenze. Tuttavia, se iniziamo a scavare nei dati, diventa meno evidente l'impatto positivo sui prezzi statunitensi o sulle esportazioni cinesi.

Partendo dall'inflazione statunitense, mentre i prezzi dei beni soggetti a dazi sono chiaramente aumentati durante la guerra commerciale, le 11 grandi categorie rappresentavano meno del 5% del paniere CPI di base degli Stati Uniti. Di conseguenza, l'aumento dei prezzi del 2,5% ha contribuito solo per circa 0,1 punti percentuali all'inflazione complessiva di base del periodo. Dato che i prezzi degli altri beni si sono a malapena mossi, l'inflazione complessiva è rimasta bassa e stabile intorno al 2% durante la fase di imposizione dei dazi.

Certo, i prezzi dei beni soggetti a dazi sono aumentati notevolmente di recente, con un incremento del 15% circa dall'inizio del 2020. Si potrebbe sostenere che ci sia stato semplicemente un ritardo tra l'introduzione dei dazi e la pressione sui prezzi che ha raggiunto i consumatori. Tuttavia, anche se è difficile da decifrare, sembra che questi aumenti siano dovuti alle pressioni generali sui prezzi a livello globale piuttosto che ai dazi stessi. Dopotutto, l'inflazione dei beni di base ha subito un'impennata durante la pandemia, poiché l'offerta di molti prodotti non è stata in grado di adeguarsi alla domanda dilagante.

In ogni caso, non è ovvio che i dazi abbiano determinato una pressione al rialzo particolarmente forte sui prezzi dei beni negli Stati Uniti e probabilmente le ragioni sono molteplici. Tanto per cominciare, almeno una parte dell'aumento dei dazi è stata assorbita. È difficile dimostrare in modo definitivo che le imposte siano state assorbite dai margini aziendali, ma è certo che il deprezzamento del renminbi cinese ha contribuito a compensare l'impatto dei dazi: il renminbi si è deprezzato di oltre il 10%, arrivando a circa 7,20 dollari, in concomitanza con l'imposizione dei dazi. Ciò ha contribuito a garantire che la crescita dei prezzi delle importazioni statunitensi dalla Cina si sia effettivamente attenuata durante la guerra commerciale.

Nel frattempo, sembra anche che gli esportatori cinesi siano stati in grado di aggirare i dazi spedendo le merci attraverso paesi terzi. Ad esempio, le statistiche commerciali ufficiali della Cina mostrano che il surplus commerciale con gli Stati Uniti è diminuito di quasi 60 miliardi di dollari durante la guerra commerciale. Quasi la metà del calo, tuttavia, è stata compensata da un aumento del surplus commerciale con altre parti dell'Asia, in particolare Corea del Sud, Vietnam e Filippine. La combinazione di questi fattori ha contribuito a far sì che la bilancia commerciale complessiva della Cina continuasse a salire durante la guerra commerciale, nonostante l'aumento dei dazi.

Il risultato di tutto ciò è che, sebbene l'abolizione dei dazi possa offrire un sollievo marginale alle pressioni sui prezzi di alcuni beni, è improbabile che faccia crollare l'inflazione complessiva. Negli ultimi mesi, l'inflazione dei beni sembra aver iniziato a scendere. Tuttavia, ci sono buone ragioni per ritenere che l'inflazione sarà un problema ancora per un po' – se i colli di bottiglia persistono, i prezzi delle materie prime rimangono elevati e l'inflazione del settore dei servizi aumenta.

Allo stesso modo, non c'è molto che suggerisca che la revoca dei dazi migliorerà in modo significativo le sorti del settore delle esportazioni cinese. Nei prossimi mesi, il settore dovrà affrontare un forte calo dell'attività a causa della diminuzione dei nuovi ordini.

