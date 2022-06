Posco ferma la produzione mentre continua lo sciopero dei camionisti iniziato il 7 giugno in Corea del Sud.

di Financial Trend Analysis

Posco ferma la produzione mentre continua lo sciopero dei camionisti iniziato il 7 giugno in Corea del Sud. Il colosso siderurgico ha annunciato domenica che fermerà alcuni dei suoi stabilimenti nel Paese a causa della mancanza di spazio per stoccare i prodotti finiti, che non sono stati spediti a causa dello sciopero. I camionisti chiedono una paga più alta a causa dell'aumento dei prezzi del carburante.

