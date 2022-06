Dopo lo sciopero annunciato dagli assistenti di volo di Ryanair in Spagna per 24, 25, 26, 30 giugno e per 1° e 2 luglio arrivano nuove agitazioni per il vettore low-cost irlandese in Europa, Italia compresa.

Dopo lo sciopero annunciato dagli assistenti di volo di Ryanair in Spagna per 24, 25, 26, 30 giugno e per 1° e 2 luglio arrivano nuove agitazioni per il vettore low-cost irlandese in Europa, Italia compresa. Venerdì i sindacati che rappresentano il personale di volo di Ryanair hanno anticipato scioperi in Portogallo per 24-26 giugno, in Francia per 25-26 giugno e in Italia per il solo 25 di giugno. Anche in Belgio è previsto uno sciopero per quelle stesse date, particolarmente sensibili perché, oltre all'inizio della stagione turistica estiva, comprendono per quanto riguarda Bruxelles l'Euro Summit del 23-24 giugno.

(RR - www.ftaonline.com)