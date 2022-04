SCK Group avvia un ulteriore programma di investimento: € 4 mln per portare la controllata Teknika a raggiungere € 30 mln di fatturato nel 2024.

L'investimento sarà completato entro la fine del 2023 e prevede la costituzione di un'unità produttiva all'interno dell'area industriale acquisita a fine 2021 da Sciuker Frames oltre che ad un nuovo reparto per potenziare la produzione di tende da esterni

Avellino, 26 aprile 2022 – Il Gruppo Sciuker (il "Gruppo"), quotato sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. tramite Sciuker Frames S.p.A., che ha costituito il primo polo di infissi e schermature solari dal design Made in Italy, comunica che attraverso la controllata Teknika, ha avviato un ulteriore programma di investimento di ammontare pari a complessivi € 4 mln per portare la società a raggiungere € 30 mln di fatturato nel 2024 nell'ambito del segmento di accessori per il foro finestra: monoblocchi termoisolanti, zanzariere, tapparelle, tende da sole e pergole bioclimatiche.

L'investimento, principalmente in nuovi macchinari, sarà completato entro la fine del 2023 e prevede la costituzione di un'unità produttiva all'interno dell'area industriale acquisita a fine 2021 da Sciuker Frames oltre che ad un nuovo reparto per potenziare la produzione di tende da esterni. Grazie a tali investimenti Teknika raggiungerà una produzione industriale che le consentirà di portare il proprio fatturato a € 30 Mln annui.

"Il tema dell'asimmetria informativa è nato nell'ambito dei mercati finanziari ma secondo me è utile nella vita utilizzarne i principi anche in tutte le cose che sono intorno a noi. Da quando abbiamo comprato la maggioranza di Teknika abbiamo approfondito le informazioni disponibili in merito alle zanzare ed abbiamo scoperto cose incredibili." commenta Marco Cipriano Amministratore Delegato di Sck Group "La zanzara è l'animale più letale in natura, generando oltre 750 mila morti mediamente all'anno; il secondo animale più letale, il serpente, ne fa meno di 100 mila. Solo l'uomo è quasi altrettanto letale per se stesso, ma il conto di omicidi e guerre si ferma a 425 mila vittime l'anno. Queste morti, per quasi il 50% bambini, avvengono tra Africa, Asia del sud e Sud America. É stato un italiano, Giovanni Battista Grassi, a dimostrare che solo le zanzare femmine del genere Anopheles trasmettono le letali malattie (Malaria, Dengue, febbre gialla, febbre del Nilo occidentale, chikungunya, zika e filariosi) e negli ultimi anni si è aggiunta la zanzara femmina del genere Culex pipiens. Lo sapevate? Noi lo sappiamo ed ora ve lo abbiamo detto. La classifica dei nostri public enemy va riempendosi: 1. Cambiamento Climatico e livelli di CO2 in atmosfera, 2. L'animale più letale al mondo: la Zanzara."

