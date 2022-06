Il Gruppo Sciuker (il "Gruppo") quotato sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. tramite Sciuker Frames S.p.A., che ha costituito come Energy Saving Company il primo polo di infissi e schermature solari dal design Made in Italy, comunica che la controllata GC Infissi S.r.l., a meno di un anno dall'ingresso nel Gruppo SCK, ha siglato una partnership strategica con Cortizo, azienda spagnola considerata il più grande produttore e distributore di sistemi in alluminio e PVC, punto di riferimento mondiale nel settore, per la distribuzione in esclusiva per il mercato italiano di collezioni di finestre in pvc e in alluminio dalla alte performance termoisolanti e dal design contemporaneo.

Cortizo nel 2021, infatti, ha raggiunto un fatturato di 1,6 Miliardi di Euro. La partnership è stata possibile grazie alle sinergie sviluppate tra l'SCK LAB (in cui sono confluite le competenze tecniche di GC Infissi) e gli uffici di R&D di Cortizo che, in soli sei mesi di lavoro, hanno sviluppato un sistema per la produzione di infissi in PVC e alluminio con caratteristiche uniche, particolarmente adatte all'esigente mercato italiano e che consentiranno in pochi anni di ampliare ulteriormente la relativa quota di mercato rispetto a tutti gli altri competitors.

Cortizo si differenzia grazie ad un'integrazione verticale dell'intero processo produttivo internalizzando l'intero ciclo di produzione e monitorando tutti i dettagli di ogni singola fase produttiva. Un modello di business che inizia dalla fusione per poi passare all'estrusione, verniciatura, lavorazioni meccaniche, imballaggio, stoccaggio e distribuzione.

VANTAGGI DALL'INCONTRO TRA CORTIZO E SCK GROUP | GC INFISSI

L'incontro tra le due realtà rende disponibile in esclusiva nel nostro Paese nuove soluzioni di finestre realizzate in pvc e in alluminio, unendo la massima capacita? di personalizzazione e un design innovativo ad elevate performance termoisolanti. Questa intesa rappresenta un nuovo sostanziale passo in avanti nella strategia di posizionamento commerciale del Gruppo, a conferma della volontà di puntare all'estensione dell'offerta. In un contesto generalizzato di aumento dei costi delle materie prime, questo accordo permetterà a GC Infissi una garanzia per l'approvvigionamento e una stabilita? dei costi. Il vantaggio sara? un ventaglio sempre più ampio di soluzioni innovative e sostenibili in risposta alla crescente domanda della riqualificazione energetica che incontra gli obiettivi di riduzione di CO2 dall'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

NUOVE COLLEZIONI DI FINESTRE IN PVC E ALLUMINIO

Sezioni contenute del telaio con ottime prestazioni a cui il team R&D composto dall'SCK LAB e Cortizo ha dedicato circa 6 mesi di lavoro. Collezioni minimali con anta zero nascosta nel telaio, estetica e massima personalizzazione con prestazioni energetiche dalle alte performance.

Marco Cipriano, Amministratore Delegato di Sck Group, dichiara "Con Cortizo l'intesa è nata sin dai primi scambi. Normalmente gli estrusori hanno un problema: il loro cliente è un'azienda che produce finestre in pvc o alluminio, non chi compra le finestre per installarle nella propria abitazione. Pertanto, la maggior parte degli estrusori ragiona guardando all'ottimizzazione dei processi industriali delle fabbriche clienti e non necessariamente alle richieste che il mercato richiede tramite i clienti. Cortizo ha molto apprezzato la nostra capacità di leggere ed anticipare il mercato finale ma anche la nostra capacità, grazie all'SCK LAB, di trovare soluzioni tecniche che rendessero possibile la trasformazione della bellezza che avevamo in mente con l'opportunità di sviluppare qualcosa di concreto. La partnership con Cortizo, quindi, non è solo un accordo importante, ma è parte integrante della strategia di sviluppo di GC Infissi in quanto ora siamo gli unici in Italia ad avere collezioni in PVC ed in alluminio sul mercato. In un mercato molto legato al prezzo e quindi alla concorrenza dei paesi dell'Est Europa come specialmente in quello del PVC, questa collaborazione è fondamentale se vogliamo portare GC Infissi su livelli di marginalità in linea con le altre aziende del Gruppo. Con uno scenario di mercato che vede oltre 18 Mln di abitazioni da efficientare abbiamo investito e completato le installazioni e i test delle nuove linee automatizzate, quindi, ora ci sono tutti gli ingredienti per portare GC a raggiungere entro il 2024, come da Piano, oltre € 50 Mln di fatturato".

*CORTIZO *

Cortizo conta 9 centri produttivi distribuiti in Europa con un'estesa rete produttiva e commerciale in 60 Paesi, una forza lavoro di 3.963 dipendenti.

Cortizo ha una capacità di produzione di 139.000 t/anno grazie a:

18 presse di estrusione

15 impianti di laccatura

6 impianti di anodizzazione

2 impianti di brillantatura

3 impianti di lavorazioni meccaniche CNC

2 fonderie

39.000 matrici

La continua ricerca di innovazione intrinseca nel DNA del Gruppo si rivela anche nel settore del pvc e dell'alluminio.

Cortizo ha abbracciato la visione, il know-how e l'expertise del Gruppo acquisiti negli ultimi 26 anni, capace di aver trasformato l'elemento finestra da semplice elemento funzionale in un' importante componente d'arredo nel settore del legno alluminio e legno vetro strutturale. Cortizo ha inoltre investito circa 300 mila Euro in costi di Start Up sia per la realizzazione delle matrici delle nuove linee di produzione che per la realizzazione di software.

