Solutions Capital Management SIM S.p.A. (la "Società" o "SCM SIM"), società quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A., annuncia che dal 10 giugno 2022 sarà efficace il "dual listing" sulla Borsa di Francoforte. Le azioni ordinarie di SCM SIM saranno quotate nel segmento open market "Quotation Board", con lo stesso codice ISIN dell'Euronext Growth Milan "IT0005200248" e ticker "SCM". La Società ha avuto come advisor dell'operazione Renell Bank che ha seguito le varie fasi del processo di quotazione. La presenza sul listino tedesco consentirà di ampliare la platea di potenziali investitori interessati al settore della consulenza finanziaria e alle tematiche del wealth management, in una realtà operante sul mercato italiano, considerato particolarmente interessante in questa fase di evoluzione europea.

