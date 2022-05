SCM SIM, società quotata su EGM, specializzata nei servizi di private banking e wealth management, ha siglato un accordo con la management company americana Alkeon Capital Management LLC per la distribuzione in esclusiva in Italia del fondo Alkeon Ucits Fund. Alkeon Capital Management LLC, fondata nel 2002, gestisce oggi, complessivamente, circa 20 miliardi di dollari. "La partnership con Alkeon è per noi strategica – commenta Antonello Sanna, ceo di SCM Sim – perché ci consentirà di ampliare ulteriormente la nostra gamma di prodotti e, in prospettiva, di crescere sul canale degli investitori istituzionali. Alkeon Ucits Fund rientra pienamente, per dimensioni e capacità di tenuta anche in periodi di crisi come il Covid, nei criteri di selezione di questo target di investitori e per loro rappresenta una novità e offre un possibile ampliamento del portafoglio in un settore di per sé piuttosto statico per il ridotto numero di grandi operatori". Alkeon Ucits Fund, istituito nel 2011, con un patrimonio attuale di circa 130 milioni di dollari, investe principalmente sul mercato azionario statunitense ed è distribuito in diversi paesi europei. La strategia di investimento persegue l'obiettivo di generare performance attraverso un'accurata analisi fondamentale delle società target allo scopo di identificare i cicli di crescita, anche decorrelati dal ciclo economico. Il fondo utilizza un approccio bottom-up per la selezione degli investimenti che consente di cogliere le opportunità di crescita globale anche sui mercati emergenti.

(RV - www.ftaonline.com)