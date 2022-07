Seagate Technology precipita al Nasdaq dopo che il gruppo dello storage con base a Cupertino ha comunicato risultati relativi al quarto trimestre del suo esercizio sotto alle attese del mercato. Nei tre mesi allo scorso 1° luglio i ricavi sono calati del 13% annuo a 2,6 miliardi di dollari, contro la guidance di Seagate stessa per 2,8 miliardi e i 3,0 miliardi stimati dagli analisti. Deludente anche l'outlook. Per il primo trimestre del nuovo esercizio i ricavi sono previsti intorno a 2,50 miliardi, contro i 3,03 miliardi del consensus, mentre l'eps rettificato dovrebbe attestarsi a 1,40 dollari, contro i 2,27 dollari stimati dagli analisti. Seagate ha toccato un crollo dell'11% in after market, dopo avere chiuso in rialzo dell'1,88% giovedì al Nasdaq.

(RR - www.ftaonline.com)