Sebino S.p.A. ("Sebino" o "Società"), system integrator leader nell'impiantistica antincendio e security e servizi specialistici di manutenzione, comunica che nel primo semestre del 2022 i ricavi aggregati di Italia e Romania si sono attestati a circa Euro 33,1 milioni, con un incremento del 32,9% circa sul medesimo periodo dell'esercizio precedente. Anche l'Indebitamento Finanziario Netto migliora, passando da € 3,5 milioni positivo (cassa netta) a € 7,0 milioni circa, sempre positivo. Il portafoglio ordini al 30 giugno 2022 risulta pari a € 41 milioni circa. Era pari ad € 26,8 milioni circa al 31 luglio 2021. Gianluigi Mussinelli Amministratore Delegato : "Concludiamo i primi sei mesi dell'anno con una più che ottima performance a livello di fatturato e di finanza; come verrà diffusamente illustrato nella relazione degli amministratori che accompagna la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata, la pandemia e la guerra hanno radicalmente stravolto il consolidato paradigma della logistica aziendale. A tale proposito vale la pena di citare gli spunti interessanti emersi in un workshop del 16 giugno 2022, organizzato dalla società consulenza internazionale Executive Interim Management – EIM – attiva nel supporto di aziende italiane e internazionali operanti in settori strategici della economia nazionale in loro processi di transizione o cambiamento accelerato attraverso l'inserimento di manager su base temporary o progettuale o anche permanent: Nei resoconti del workshop si legge: "la Supply chain riveste un ruolo cruciale. Il modello statico della globalizzazione standard degli ultimi 30 anni ha portato alla formazione di catene molto lunghe, rigide, basate sul principio del costo di acquisto minore possibile. Questo modello giustificato dalla stabilità geopolitica ed economica che garantiva una grande prevedibilità dei flussi, dei prezzi, dei trasporti e delle condizioni di scambio, oggi non è più percorribile …….". Quello che vediamo oggi è una velocissima tendenza a rilocalizzare i centri di stoccaggio, che diventano sempre più estesi e tecnologici. Sebino accompagnerà ad alti livelli questo trend, destinato a durare anni, con la propria esperienza in tale settore, come dimostra la mega commessa assegnataci e comunicata in precedenza al mercato"

