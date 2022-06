Sebino S.p.A. ("Sebino" o "Società"), system integrator leader nell'impiantistica antincendio e security, annuncia di aver sottoscritto un ordine "jumbo" con il General Contractor Engineering 2K, leader in Italia nella realizzazione di piattaforme logistiche, avente per oggetto la progettazione, installazione e controllo di sistemi di spegnimento incendio, ubicato a Valdaro, in provincia di Mantova, del valore di oltre 18 milioni di euro, che dovrà essere completato entro il 2023, attinente ad un maxi centro logistico multipiano, avente una estensione di 130 mila metri quadri circa, che verrà utilizzato come HUB logistico europeo dal gruppo tedesco multinazionale Adidas, leader mondiale dell'abbigliamento sportivo, Il polo, denominato "Campus South", verrà utilizzato per rifornire negozi, grossisti e attività di e-commerce fino al Baltico. Il service logistico ad Adidas verrà fornito da Khuene+Nagel, uno dei leader mondiali nella logistica integrata, che raggiunge circa 26 miliardi di euro di fatturato annuo. A tal proposito si rimanda agli articoli su BeBeez e sul Corriere della Sera sezione Lombardia, rispettivamente del 26 e 28 maggio 2022. Engineering 2K si caratterizza per soluzioni di ingegneria e studi di fattibilità personalizzati, con particolare attenzione alle tematiche di innovazione, risparmio energetico e rispetto dell'ambiente. Gianluigi Mussinelli, Amministratore Delegato: "Sebino si conferma con l'acquisizione di questa mega commessa leader indiscusso per l'impiantistica antincendio sulle grandi superfici, grazie alle sue capacità di progettazione ed esecuzione. Questa operazione del valore complessivo di 400 milioni di euro, come riportato dalla stampa, conferma la strategicità del Nord Italia quale polo di partenza del corridoio Sud-Nord Europa per la logistica integrata. Ricordiamo, a ulteriore conferma, che la nuova piattaforma logistica del porto di Trieste ha il porto di Amburgo tra i suoi principali azionisti, dal 2020. Ringraziamo il General Contractor e il Committente finale per la grande considerazione e fiducia che ci viene accordata, alla quale risponderemo con la dedizione e la caparbietà che ci contraddistinguono. Questo risultato è il frutto di pluriennali sforzi e determinazioni tecnologiche, organizzative e manageriali, che ci hanno portato a essere fornitore preferenziale di impianti di spegnimento incendio, nel segmento di mercato delle piattaforme logistiche, interpretando l'evoluzione tecnologica che le stesse hanno avuto negli ultimi anni."

(RV - www.ftaonline.com)